Mutirão de saúde realiza mais de 100 atendimentos no Hospital Universitário

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos promove neste sábado um grande mutirão de saúde com mais de 130 atendimentos entre...

Sociedade Online|Do R7

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos promove neste sábado um grande mutirão de saúde com mais de 130 atendimentos entre consultas e cirurgias. A ação, que envolve especialidades como dermatologia, oftalmologia, urologia, ortopedia, cirurgia plástica e de cabeça e pescoço, faz parte do projeto “EBSERH em Ação”, em parceria com o Ministério da Saúde.

