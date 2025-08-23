Mutirão de saúde realiza mais de 100 atendimentos no Hospital Universitário O Hospital Universitário Professor Edgard Santos promove neste sábado um grande mutirão de saúde com mais de 130 atendimentos entre... Sociedade Online|Do R7 23/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 23/08/2025 - 12h38 ) twitter

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos promove neste sábado um grande mutirão de saúde com mais de 130 atendimentos entre consultas e cirurgias. A ação, que envolve especialidades como dermatologia, oftalmologia, urologia, ortopedia, cirurgia plástica e de cabeça e pescoço, faz parte do projeto “EBSERH em Ação”, em parceria com o Ministério da Saúde.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para ler a matéria completa e saber mais sobre essa importante iniciativa!

