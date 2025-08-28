Logo R7.com
Mutirão no Hospital Ortopédico acelera cirurgias e reduz fila na Bahia

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB) realiza, até esta sexta-feira (29), um novo mutirão de cirurgias ortopédicas em parceria...

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB) realiza, até esta sexta-feira (29), um novo mutirão de cirurgias ortopédicas em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. A ação reúne médicos da própria unidade e especialistas vindos de São Paulo e Goiânia, com o objetivo de ampliar o acesso da população a procedimentos de alta complexidade e reduzir a longa fila da regulação.

