Mutirão no Hospital Ortopédico acelera cirurgias e reduz fila na Bahia
O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB) realiza, até esta sexta-feira (29), um novo mutirão de cirurgias ortopédicas em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. A ação reúne médicos da própria unidade e especialistas vindos de São Paulo e Goiânia, com o objetivo de ampliar o acesso da população a procedimentos de alta complexidade e reduzir a longa fila da regulação.
