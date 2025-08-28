Mutirão no Hospital Ortopédico acelera cirurgias e reduz fila na Bahia O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB) realiza, até esta sexta-feira (29), um novo mutirão de cirurgias ortopédicas em parceria... Sociedade Online|Do R7 28/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 08h58 ) twitter

O Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOEB) realiza, até esta sexta-feira (29), um novo mutirão de cirurgias ortopédicas em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein. A ação reúne médicos da própria unidade e especialistas vindos de São Paulo e Goiânia, com o objetivo de ampliar o acesso da população a procedimentos de alta complexidade e reduzir a longa fila da regulação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

