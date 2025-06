Mutirão vai oferecer descontos de até 97% para envididados; Veja o que fazer A partir desta segunda-feira (16), os moradores da Bahia terão uma oportunidade para renegociar suas dívidas com condições especiais... Sociedade Online|Do R7 16/06/2025 - 15h18 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h18 ) twitter

A partir desta segunda-feira (16), os moradores da Bahia terão uma oportunidade para renegociar suas dívidas com condições especiais. O Serasa em parceria com mais de 50 instituições financeiras, lança um mutirão emergencial voltado exclusivamente para débitos com bancos, oferecendo descontos que chegam até 97%. A ação vai até 30 de junho, e a Bahia dispõe de quase 24 milhões de ofertas específicas. No estado, o cenário é crítico: há 4.849.655 inadimplentes, dos quais quase metade (2.326.598) possuem pendências bancárias.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre como aproveitar essa oportunidade única!

