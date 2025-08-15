“Na advocacia, tudo fala por você”, diz presidente da OAB Bahia sobre reconhecimento e sucesso na carreira
Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), a presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, falou sobre o caminho para advogados alcançarem reconhecimento e remuneração justa na profissão. Em resposta a uma pergunta de Adelson Carvalho sobre o que leva um advogado a ser bem pago, se é competência, publicidade ou um “nome badalado”, Daniela foi enfática ao dizer que a advocacia é uma caminhada construída com ética, dedicação e consistência. “A trajetória do advogado termina sendo um capital. A forma como essa história ecoa é o que constrói o reconhecimento”, afirmou.
