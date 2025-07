Na Rádio Sociedade Jerônimo afirma que o mundo não precisa de um imperador O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, voltou a se posicionar contra as medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos,... Sociedade Online|Do R7 23/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 10h18 ) twitter

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, voltou a se posicionar contra as medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que incluem o aumento de tarifas sobre produtos brasileiros. Durante entrevista ao Sociedade Urgente, com Adelson Carvalho, nesta quarta-feira (22), Jerônimo criticou a postura do norte-americano e reforçou a necessidade de uma resposta à altura por parte do Brasil.

