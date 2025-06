“Não é só negócio”: Bahia Farm Show aposta em agro com mais consciência e sustentabilidade Mais do que negócios e volume de visitantes, a 19ª edição da Bahia Farm Show tem se consolidado como espaço estratégico para debater... Sociedade Online|Do R7 14/06/2025 - 08h35 (Atualizado em 14/06/2025 - 08h35 ) twitter

Mais do que negócios e volume de visitantes, a 19ª edição da Bahia Farm Show tem se consolidado como espaço estratégico para debater e ampliar práticas sustentáveis no agronegócio. A avaliação é do prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, que defende a feira como catalisadora de conhecimento e transformação no campo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!

