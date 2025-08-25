Natal de Salvador 2025 segue no Centro Histórico e terá novas atrações, confirma diretor
O Natal de Salvador 2025 continuará sendo realizado no Centro Histórico, com promessa de novas atrações e ainda mais brilho. A confirmação foi feita pelo diretor de Iluminação Pública da capital, Ângelo Magalhães, durante entrevista ao Sociedade Urgente nesta segunda-feira (25). Segundo ele, o projeto já foi apresentado ao prefeito Bruno Reis, que aprovou a proposta para mais uma edição da festa no coração da cidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades do Natal em Salvador!
