Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Natal de Salvador 2025 segue no Centro Histórico e terá novas atrações, confirma diretor

O Natal de Salvador 2025 continuará sendo realizado no Centro Histórico, com promessa de novas atrações e ainda mais brilho. A confirmação...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Natal de Salvador 2025 segue no Centro Histórico e terá novas atrações,... Sociedade Online

O Natal de Salvador 2025 continuará sendo realizado no Centro Histórico, com promessa de novas atrações e ainda mais brilho. A confirmação foi feita pelo diretor de Iluminação Pública da capital, Ângelo Magalhães, durante entrevista ao Sociedade Urgente nesta segunda-feira (25). Segundo ele, o projeto já foi apresentado ao prefeito Bruno Reis, que aprovou a proposta para mais uma edição da festa no coração da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades do Natal em Salvador!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.