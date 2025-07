Nikolas Ferreira pode perder os direitos políticos O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais entrou com uma denúncia, nesta terça-feira (8), solicitando a suspensão dos direitos... Sociedade Online|Do R7 08/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 17h38 ) twitter

Nikolas Ferreira pode perder os direitos políticos Sociedade Online

O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais entrou com uma denúncia, nesta terça-feira (8), solicitando a suspensão dos direitos políticos do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do deputado estadual Bruno Engler (PL). Ambos são acusados de disseminar vídeos com ataques ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, durante as eleições municipais de 2024.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

