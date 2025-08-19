Niltinho esclarece trajetória política e reafirma: “Nunca fui ligado a ACM Neto” Em um bate-bola direto com Adelson Carvalho no Sociedade Urgente, o deputado estadual Niltinho (PP) fez questão de esclarecer sua trajetória... Sociedade Online|Do R7 19/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 09h18 ) twitter

Niltinho esclarece trajetória política e reafirma: “Nunca fui ligado a ACM Neto” Sociedade Online

Em um bate-bola direto com Adelson Carvalho no Sociedade Urgente, o deputado estadual Niltinho (PP) fez questão de esclarecer sua trajetória política desde o primeiro mandato. Questionado se havia sido eleito na base de ACM Neto, respondeu de pronto: "Meu primeiro mandato foi eleito na base do Governo do Estado, com o governador Rui Costa". Ele lembrou ainda que João Leão, então vice-governador, era uma das principais lideranças do PP na época.

Para saber mais sobre a posição de Niltinho e sua relação com a política baiana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

