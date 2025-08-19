Niltinho reforça perfil municipalista e destaca atuação junto aos prefeitos da Bahia
Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta terça-feira (19), o deputado estadual Niltinho (PP) destacou sua forte atuação municipalista...
Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta terça-feira (19), o deputado estadual Niltinho (PP) destacou sua forte atuação municipalista e a relação próxima com prefeitos baianos. Ao ser questionado por Adelson Carvalho sobre esse perfil, ele confirmou: "Adelson, é bem interessante a sua fala, porque eu sou realmente um deputado municipalista. Trabalho dia e noite para levar investimentos para os meus municípios, os municípios que eu represento".
Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta terça-feira (19), o deputado estadual Niltinho (PP) destacou sua forte atuação municipalista e a relação próxima com prefeitos baianos. Ao ser questionado por Adelson Carvalho sobre esse perfil, ele confirmou: "Adelson, é bem interessante a sua fala, porque eu sou realmente um deputado municipalista. Trabalho dia e noite para levar investimentos para os meus municípios, os municípios que eu represento".
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: