Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Niltinho reforça perfil municipalista e destaca atuação junto aos prefeitos da Bahia

Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta terça-feira (19), o deputado estadual Niltinho (PP) destacou sua forte atuação municipalista...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Niltinho reforça perfil municipalista e destaca atuação junto aos prefeitos da Bahia Sociedade Online

Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta terça-feira (19), o deputado estadual Niltinho (PP) destacou sua forte atuação municipalista e a relação próxima com prefeitos baianos. Ao ser questionado por Adelson Carvalho sobre esse perfil, ele confirmou: "Adelson, é bem interessante a sua fala, porque eu sou realmente um deputado municipalista. Trabalho dia e noite para levar investimentos para os meus municípios, os municípios que eu represento".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.