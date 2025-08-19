Niltinho reforça perfil municipalista e destaca atuação junto aos prefeitos da Bahia Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta terça-feira (19), o deputado estadual Niltinho (PP) destacou sua forte atuação municipalista... Sociedade Online|Do R7 19/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Niltinho reforça perfil municipalista e destaca atuação junto aos prefeitos da Bahia Sociedade Online

Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta terça-feira (19), o deputado estadual Niltinho (PP) destacou sua forte atuação municipalista e a relação próxima com prefeitos baianos. Ao ser questionado por Adelson Carvalho sobre esse perfil, ele confirmou: "Adelson, é bem interessante a sua fala, porque eu sou realmente um deputado municipalista. Trabalho dia e noite para levar investimentos para os meus municípios, os municípios que eu represento".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Sociedade Online:

Após falha na Linha 1, Estação da Lapa tem portões fechados

Niltinho esclarece trajetória política e reafirma: “Nunca fui ligado a ACM Neto”

Niltinho relembra trajetória da infância à política baiana