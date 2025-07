Novo reforço no ataque! Veja quem chegou e as novidades do Vitória No Destaque Esportivo desta quinta (3), Wilton Matos chega com tudo sobre a contratação do atacante uruguaio Renzo López! Saiba por... Sociedade Online|Do R7 03/07/2025 - 10h56 (Atualizado em 03/07/2025 - 10h56 ) twitter

No Destaque Esportivo desta quinta (3), Wilton Matos chega com tudo sobre a contratação do atacante uruguaio Renzo López! Saiba por onde ele já passou, como foi o treino do dia, e fique por dentro da estreia do Sub-15 na Copa 2 de Julho. E tem mais: o futebol feminino entra em campo no sábado (5) contra o Atlético Mineiro.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre todas as novidades!

