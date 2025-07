Novo técnico? Vitória contrata Fábio Carille A saíde de Thiago Carpine do Vitória, abre espaço para especulações, e dentre os nomes cogitados para dirigir o clube está do treinador... Sociedade Online|Do R7 09/07/2025 - 17h59 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h59 ) twitter

Novo técnico? Vitória contrata Fábio Carille Sociedade Online

A saíde de Thiago Carpine do Vitória, abre espaço para especulações, e dentre os nomes cogitados para dirigir o clube está do treinador Fábio Carille. Parte da imprensa já da esse como o novo treinador do clube, mas a assessoria de comunicação do técnico, não confirma essa informação.

