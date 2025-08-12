Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Número de homicídios cai para menor nível em oito anos na Bahia

A taxa de homicídios dolosos na Bahia caiu 30%, segundo dados do Anuário de Segurança do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Número de homicídios cai para menor nível em oito anos na Bahia Sociedade Online

A taxa de homicídios dolosos na Bahia caiu 30%, segundo dados do Anuário de Segurança do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), estudo de referência no país. As edições de 2016 e 2024 destacam a redução significativa no número de assassinatos em todo o estado.

Para mais detalhes sobre essa importante redução, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.