O sonho do futebol: jogadores do interior estreiam na Copa 2 de Julho

Rola a bola na Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 e, independentemente, dos resultados dos primeiros jogos, os atletas do interior de toda a Bahia celebram um passo importante rumo à profissionalização. Com disputas de grandes times do país, jogos em palcos destaques do estado e a oportunidade de experienciar uma grande competição, atletas do interior revelam o significado do futebol em suas vidas durante uma das mais tradicionais e principais competições de base do país, sob a realização do Governo do Estado.

Para saber mais sobre essa emocionante competição e as histórias inspiradoras dos jovens atletas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

