O técnico Carlo Ancelotti faz a sua segunda convocação para os dois últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Nessa segunda-feira (25) o técnico italiano da seleção brasileira Carlo Ancelotti realizou a convocação dos 25 jogadores que irão participar... Sociedade Online|Do R7 25/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h40 )

Nessa segunda-feira (25) o técnico italiano da seleção brasileira Carlo Ancelotti realizou a convocação dos 25 jogadores que irão participar dos últimos dois jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Chile no Maracanã e Bolívia em El Alto, na qual o Brasil já está qualificado.Carlo Ancelotti esteve presente em diversos jogos pelo Brasil observando de perto para realizar a convocação, jogadores do Bahia como Luciano Juba e Jean Lucas que chegou a estar na pré-lista, a expectativa era que o treinador convocasse jogadores mais atuantes no Brasil já que sua observação se concentrou no país, porém Ancelotti acabou não optando pelos jogadores do tricolor de aço nessa pré-lista.

