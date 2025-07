Obesidade infantil cresce no mundo e exige atenção A obesidade infantil afeta atualmente cerca de 158 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos no mundo, com projeção de chegar...

