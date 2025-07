Obras alteram itinerário de ônibus no Rio Vermelho O trabalho será realizado pela Secretaria de Manutenção (Seman), na Ladeira do Nordeste, onde o tráfego de veículos será interditado... Sociedade Online|Do R7 19/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 14h37 ) twitter

O atendimento de transporte no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, será modificado neste final de semana por conta de obras emergenciais de drenagem na região. O trabalho será realizado pela Secretaria de Manutenção (Seman), na Ladeira do Nordeste, onde o tráfego de veículos será interditado até às 5h da manhã da segunda-feira (21).

