Obras alteram transporte em bairros de Salvador

Para permitir que as obras na região de Massaranduba e Paripe ocorram, as linhas de ônibus que atendem os trechos serão modificadas a partir deste sábado (29). Na rua Resende Costa – entre Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro e Massaranduba – o itinerário das linhas de ônibus que transitam no local será desviado para permitir a realização das obras de micro e macrodrenagem no local. As obras são feitas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e a previsão para conclusão é de 90 dias.

Saiba mais sobre as mudanças e como elas podem afetar seu trajeto consultando a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

