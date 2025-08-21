Logo R7.com
Ocorrência gera atraso no metrô de Salvador nesta quinta (21)

O caso também gerou pontos de aglomeração em outras estações.

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Na manhã desta quinta-feira (21), uma ocorrência foi registrada na Linha 2 do metrô de Salvador. De acordo com informações de alguns passageiros, um homem impediu o fechamento das portas de um dos trens, provocando atraso na operação. O caso também gerou pontos de aglomeração em outras estações.

Para mais detalhes sobre o ocorrido e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

