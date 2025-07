Ônibus interestadual tomba na Estrada do Coco e deixa feridos De acordo com Informações iniciais, ônibus realizava trajeto entre Rio Grande do Norte e Mato Grosso, com cerca de 30 passageiros.

