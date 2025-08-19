Ônibus voltam a circular na Ladeira da Montanha a partir desta terça-feira (19)

Logo R7.com
Sociedade Online|Do R7

As linhas de ônibus que passam pela Ladeira da Montanha voltarão a operar normalmente a partir desta terça-feira (19). A via estava interditada desde abril, após recomendação do Iphan devido ao risco de desabamento de um imóvel tombado na região.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

