Ônibus voltam a circular na Ladeira da Montanha a partir desta terça-feira (19) As linhas de ônibus que passam pela Ladeira da Montanha voltarão a operar normalmente a partir desta terça-feira (19). A via estava... Sociedade Online|Do R7 19/08/2025 - 07h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 07h38 )

Ônibus voltam a circular na Ladeira da Montanha a partir desta terça-feira... Sociedade Online

As linhas de ônibus que passam pela Ladeira da Montanha voltarão a operar normalmente a partir desta terça-feira (19). A via estava interditada desde abril, após recomendação do Iphan devido ao risco de desabamento de um imóvel tombado na região.

