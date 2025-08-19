Ônibus voltam a circular na Ladeira da Montanha a partir desta terça-feira (19)
As linhas de ônibus que passam pela Ladeira da Montanha voltarão a operar normalmente a partir desta terça-feira (19). A via estava...
As linhas de ônibus que passam pela Ladeira da Montanha voltarão a operar normalmente a partir desta terça-feira (19). A via estava interditada desde abril, após recomendação do Iphan devido ao risco de desabamento de um imóvel tombado na região.
As linhas de ônibus que passam pela Ladeira da Montanha voltarão a operar normalmente a partir desta terça-feira (19). A via estava interditada desde abril, após recomendação do Iphan devido ao risco de desabamento de um imóvel tombado na região.
Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: