Operação contra grilagem cumpre mandados e prende oito suspeitos na Bahia Oito pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (4) durante a Operação Grilagem S.A., realizada em Salvador, na Região Metropolitana... Sociedade Online|Do R7 04/09/2025 - 12h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação contra grilagem cumpre mandados e prende oito suspeitos na Bahia Sociedade Online

Oito pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (4) durante a Operação Grilagem S.A., realizada em Salvador, na Região Metropolitana e no Litoral Norte. Os detidos são investigados por integrar uma rede criminosa especializada em grilagem de terras urbanas e rurais, além de outros crimes, como corrupção ativa e passiva. Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Salvador, Candeias e Camaçari.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Vitória confirma Rodrigo Chagas, apresenta novo auxiliar técnico e elenco treina no Barradão

Chapa puro-sangue perde força e novo destino é traçado para Rui Costa

Lídice da Mata vê tentativa de aumentar crise política com PL da Anistia