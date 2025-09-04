Operação contra grilagem cumpre mandados e prende oito suspeitos na Bahia
Oito pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (4) durante a Operação Grilagem S.A., realizada em Salvador, na Região Metropolitana...
Oito pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (4) durante a Operação Grilagem S.A., realizada em Salvador, na Região Metropolitana e no Litoral Norte. Os detidos são investigados por integrar uma rede criminosa especializada em grilagem de terras urbanas e rurais, além de outros crimes, como corrupção ativa e passiva. Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Salvador, Candeias e Camaçari.
Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
