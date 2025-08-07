Operação da FICCO em Ilhéus termina com foragidos presos e armas apreendidas Uma operação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em Ilhéus resultou na prisão de dois foragidos... Sociedade Online|Do R7 07/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação da FICCO em Ilhéus termina com foragidos presos e armas apreendidas Sociedade Online

Uma operação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em Ilhéus resultou na prisão de dois foragidos da Justiça e na morte de um suspeito após troca de tiros com os agentes. O balanço da ação também inclui a apreensão de um vasto arsenal, entorpecentes e veículos.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Confira agenda completa da Superbahia para esta quinta-feira (7)

Bruno Reis comenta investigação sobre compra de respiradores

Vitória intensifica preparação para enfrentar o São Paulo