Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Operação da FICCO em Ilhéus termina com foragidos presos e armas apreendidas

Uma operação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em Ilhéus resultou na prisão de dois foragidos...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Operação da FICCO em Ilhéus termina com foragidos presos e armas apreendidas Sociedade Online

Uma operação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em Ilhéus resultou na prisão de dois foragidos da Justiça e na morte de um suspeito após troca de tiros com os agentes. O balanço da ação também inclui a apreensão de um vasto arsenal, entorpecentes e veículos.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.