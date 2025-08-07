Operação da FICCO em Ilhéus termina com foragidos presos e armas apreendidas
Uma operação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em Ilhéus resultou na prisão de dois foragidos da Justiça e na morte de um suspeito após troca de tiros com os agentes. O balanço da ação também inclui a apreensão de um vasto arsenal, entorpecentes e veículos.
