Operação de transporte é ampliada para atender público dos festejos no Pelourinho Sociedade Online

Com o objetivo de atender a demanda do público que tem ido ao Pelourinho curtir os festejos juninos, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) ampliou a operação de transporte na região. Desde sábado (21), os usuários do transporte público podem usar a linha 1001 – Aeroporto x Praça da Sé com horário de operação ampliado.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

