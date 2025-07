Operação do MP mira organização criminosa no sul da Bahia O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) deflagrou, neste sábado (26), a operação Fio da Navalha, que visa desarticular o núcleo... Sociedade Online|Do R7 26/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 11h37 ) twitter

Operação do MP mira organização criminosa no sul da Bahia Sociedade Online

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) deflagrou, neste sábado (26), a operação Fio da Navalha, que visa desarticular o núcleo de uma organização criminosa que atua de forma estruturada e contínua no tráfico de drogas na cidade de Eunápolis, extremo sul do estado. Dois mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta fase da operação.

