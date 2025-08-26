Operação mira grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais na RMS Durante a ação, estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão, resultantes das investigações conduzidas... Sociedade Online|Do R7 26/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 07h58 ) twitter

Operação mira grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais na RMS Sociedade Online

Na manhã desta terça-feira (26), a Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Fio Condutor, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por diversos roubos contra empresas localizadas em trechos da BR-324, no Polo Industrial de Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), e nas imediações do aeroporto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

