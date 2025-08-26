Logo R7.com
Operação mira grupo criminoso envolvido em crimes patrimoniais na RMS

Durante a ação, estão sendo cumpridos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão, resultantes das investigações conduzidas...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Na manhã desta terça-feira (26), a Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Fio Condutor, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por diversos roubos contra empresas localizadas em trechos da BR-324, no Polo Industrial de Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), e nas imediações do aeroporto.

