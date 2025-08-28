Operação Molon Labe: Polícia ocupa presídio de Itabuna
Uma operação de grande porte foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) no Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia. Batizada de “Molon Labe”, a ação teve como foco o combate ao crime organizado dentro da unidade prisional. Equipes realizaram uma revista geral para localizar e apreender materiais ilícitos, além de reavaliar rotinas administrativas e operacionais da unidade.
