Operação Unum Corpus: 165 prisões na Bahia

A 15ª fase da Operação Unum Corpus, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (27), já resultou em 165 prisões em Salvador, na Região Metropolitana e no interior do estado. Em Salvador e na Região Metropolitana, 84 equipes realizaram ações em diversas localidades, levando à prisão de 15 suspeitos. No interior, foram registrados 40 flagrantes e 110 detenções por mandado judicial.

