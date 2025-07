Operação Vértice prende cinco na Bahia Cinco pessoas foram presas, na manhã desta quarta-feira (22), durante a Operação Vértice Zero, realizada no distrito de Caraíva, no... Sociedade Online|Do R7 23/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h38 ) twitter

Operação Vértice prende cinco na Bahia Sociedade Online

Cinco pessoas foram presas, na manhã desta quarta-feira (22), durante a Operação Vértice Zero, realizada no distrito de Caraíva, no Extremo Sul da Bahia. Dois dos suspeitos resistiram à ordem de prisão e acabaram feridos. Outras três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

