Operação Voo Livre desarticula grupo criminoso de tráfico de animais silvestres na Bahia

Quatro pessoas foram presas e mais de 300 pássaros foram resgatados em Poções, Boa Nova, Iguaí e Nova Fátima, durante a Operação Voo...

Quatro pessoas foram presas e mais de 300 pássaros foram resgatados em Poções, Boa Nova, Iguaí e Nova Fátima, durante a Operação Voo Livre, realizada pela Polícia Civil nos dias 21 e 22 de agosto, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ministério Público da Bahia (MP/BA).

Para mais detalhes sobre essa importante operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

