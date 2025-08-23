Operação Voo Livre desarticula grupo criminoso de tráfico de animais silvestres na Bahia
Quatro pessoas foram presas e mais de 300 pássaros foram resgatados em Poções, Boa Nova, Iguaí e Nova Fátima, durante a Operação Voo Livre, realizada pela Polícia Civil nos dias 21 e 22 de agosto, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ministério Público da Bahia (MP/BA).
