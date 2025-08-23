Operação Voo Livre desarticula grupo criminoso de tráfico de animais silvestres na Bahia Quatro pessoas foram presas e mais de 300 pássaros foram resgatados em Poções, Boa Nova, Iguaí e Nova Fátima, durante a Operação Voo... Sociedade Online|Do R7 23/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 23/08/2025 - 14h39 ) twitter

Quatro pessoas foram presas e mais de 300 pássaros foram resgatados em Poções, Boa Nova, Iguaí e Nova Fátima, durante a Operação Voo Livre, realizada pela Polícia Civil nos dias 21 e 22 de agosto, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ministério Público da Bahia (MP/BA).

Para mais detalhes sobre essa importante operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

