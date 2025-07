Oposição chama de “censura” a proibição de Hugo Motta Representantes da bancada de oposição da Câmara dos Deputados teceram duras críticas, durante uma entrevista coletiva, à decisão do... Sociedade Online|Do R7 22/07/2025 - 14h39 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h39 ) twitter

Representantes da bancada de oposição da Câmara dos Deputados teceram duras críticas, durante uma entrevista coletiva, à decisão do presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos - PB), de proibir a realização de reuniões em comissões parlamentares até o retorno do recesso. Para o líder do PL na casa, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), a decisão foi "ilegal" e "antirregimental"

