Ouvinte realiza sonho ao conhecer Rádio Sociedade da Bahia Nascida no Maranhão na década de 1950 e atualmente morando no Tocantins, Maria Madalena realizou nesta quarta-feira (13) um sonho antigo... Sociedade Online|Do R7 13/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h38 )

Nascida no Maranhão na década de 1950 e atualmente morando no Tocantins, Maria Madalena realizou nesta quarta-feira (13) um sonho antigo: conhecer de perto a Rádio Sociedade da Bahia, emissora que acompanha desde os 14 anos de idade. Encantada com a visita, a aposentada disse ter vivido uma experiência inesquecível. “Amei, amei, amei. Realizei um sonho de adolescência”, contou Alegre.

