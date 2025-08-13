Logo R7.com
Ouvinte realiza sonho ao conhecer Rádio Sociedade da Bahia

Nascida no Maranhão na década de 1950 e atualmente morando no Tocantins, Maria Madalena realizou nesta quarta-feira (13) um sonho antigo...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Nascida no Maranhão na década de 1950 e atualmente morando no Tocantins, Maria Madalena realizou nesta quarta-feira (13) um sonho antigo: conhecer de perto a Rádio Sociedade da Bahia, emissora que acompanha desde os 14 anos de idade. Encantada com a visita, a aposentada disse ter vivido uma experiência inesquecível. “Amei, amei, amei. Realizei um sonho de adolescência”, contou Alegre.

