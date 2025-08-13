Ouvinte realiza sonho ao conhecer Rádio Sociedade da Bahia
Nascida no Maranhão na década de 1950 e atualmente morando no Tocantins, Maria Madalena realizou nesta quarta-feira (13) um sonho antigo...
Nascida no Maranhão na década de 1950 e atualmente morando no Tocantins, Maria Madalena realizou nesta quarta-feira (13) um sonho antigo: conhecer de perto a Rádio Sociedade da Bahia, emissora que acompanha desde os 14 anos de idade. Encantada com a visita, a aposentada disse ter vivido uma experiência inesquecível. “Amei, amei, amei. Realizei um sonho de adolescência”, contou Alegre.
Nascida no Maranhão na década de 1950 e atualmente morando no Tocantins, Maria Madalena realizou nesta quarta-feira (13) um sonho antigo: conhecer de perto a Rádio Sociedade da Bahia, emissora que acompanha desde os 14 anos de idade. Encantada com a visita, a aposentada disse ter vivido uma experiência inesquecível. “Amei, amei, amei. Realizei um sonho de adolescência”, contou Alegre.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e descubra mais sobre essa emocionante história!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e descubra mais sobre essa emocionante história!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: