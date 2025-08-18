Paciente é dado como morto, mas “volta à vida” em hospital na Bahia
Um caso surpreendente chamou atenção em Itabuna, no sul da Bahia. Um paciente identificado apenas como Damião, que estava internado...
Um caso surpreendente chamou atenção em Itabuna, no sul da Bahia. Um paciente identificado apenas como Damião, que estava internado no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, foi dado como morto pelos médicos após apresentar ausência total de sinais vitais. Cerca de uma hora depois, no entanto, ele voltou a apresentar sinais de vida, já quando a funerária havia sido acionada para retirar o corpo.
Para saber mais sobre esse caso impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
