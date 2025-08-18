Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Paciente é dado como morto, mas “volta à vida” em hospital na Bahia

Um caso surpreendente chamou atenção em Itabuna, no sul da Bahia. Um paciente identificado apenas como Damião, que estava internado...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Paciente é dado como morto, mas “volta à vida” em hospital na... Sociedade Online

Um caso surpreendente chamou atenção em Itabuna, no sul da Bahia. Um paciente identificado apenas como Damião, que estava internado no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, foi dado como morto pelos médicos após apresentar ausência total de sinais vitais. Cerca de uma hora depois, no entanto, ele voltou a apresentar sinais de vida, já quando a funerária havia sido acionada para retirar o corpo.

Para saber mais sobre esse caso impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.