Pagamento da Bolsa do Programa Mais Estudo Passa a Ser Feito por Conta Poupança Social a Partir Desta Terça-feira (17) A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) anunciou uma nova forma de pagamento para as bolsas-auxílio do Programa Mais Estudo... Sociedade Online|Do R7 17/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 11h16 ) twitter

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) anunciou uma nova forma de pagamento para as bolsas-auxílio do Programa Mais Estudo. A partir desta terça-feira (17), os valores referentes ao mês de abril serão depositados em contas poupança social digital do Banco do Brasil, abertas automaticamente por meio do CPF dos estudantes beneficiados.

