Palmeiras vence duelo brasileiro e garante vaga nas quartas do Mundial da Fifa O Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0, neste sábado (28), na Filadélfia, e é o primeiro time brasileiro classificado às quartas... Sociedade Online|Do R7 28/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 28/06/2025 - 16h56 ) twitter

O Palmeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0, neste sábado (28), na Filadélfia, e é o primeiro time brasileiro classificado às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. No primeiro tempo da prorrogação, Paulinho marcou um belo gol e decidiu o duelo. Agora, a equipe paulista aguarda pelo vencedor da partida entre Benfica e Chelsea, que se enfrentam ainda neste sábado. O próximo compromisso, pelas quartas de final será na sexta-feira (4), novamente na Filadélfia. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida! Leia Mais em Sociedade Online: Forró, fogueira… e flagrante! Foragidos são pegos no São Pedro baiano

