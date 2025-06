Para onde vai o baiano no São João? Veja os destinos favoritos saindo da capital Com o feriadão de São João, a rodoviária de Salvador se transforma em um verdadeiro ponto de partida para os destinos mais tradicionais... Sociedade Online|Do R7 20/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 09h56 ) twitter

Com o feriadão de São João, a rodoviária de Salvador se transforma em um verdadeiro ponto de partida para os destinos mais tradicionais das festas juninas no estado. Cidades do interior têm atraído milhares de passageiros que buscam forró, fogueira e celebrações típicas, aquecendo o fluxo no terminal desde o início da semana.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre os destinos favoritos dos baianos neste São João!

