Parceria garante transporte gratuito durante Flipelô A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) firmou parceria com o Metrô Bahia para facilitar o acesso do público ao evento... Sociedade Online|Do R7 31/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parceria garante transporte gratuito durante Flipelô Sociedade Online

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) firmou parceria com o Metrô Bahia para facilitar o acesso do público ao evento, promovendo a ação “Vá de Metrô”. Durante todos os dias da Flipelô, será oferecido um serviço gratuito de traslado entre a Estação Campo da Pólvora e o Pelourinho, funcionando nos dois sentidos. A iniciativa busca tornar a mobilidade mais acessível e confortável para os participantes da festa literária. “Queremos que o público chegue e saia do Pelourinho com tranquilidade e conforto”, afirmou Ticiano Martins, diretor-executivo da Fundação Casa de Jorge Amado, realizadora do evento.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre essa iniciativa e a programação completa da Flipelô!

Leia Mais em Sociedade Online:

Termina hoje prazo para farmácias renovar credenciamento em programa social

Embasa suspende fornecimento de água em 13 cidades

Federação Inglesa inocenta Lucas Paquetá de fraude esportiva