Parte de prédio destruído por incêndio desaba no Centro Histórico de Salvador Três dias após o incêndio que destruiu o imóvel onde funcionava a loja A Lâmpada, no bairro do Comércio, parte do assoalho de madeira... Sociedade Online|Do R7 23/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parte de prédio destruído por incêndio desaba no Centro Histórico de Salvador Sociedade Online

Três dias após o incêndio que destruiu o imóvel onde funcionava a loja A Lâmpada, no bairro do Comércio, parte do assoalho de madeira do prédio desabou na manhã desta segunda-feira (22). Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o desabamento aconteceu internamente e não comprometeu as paredes externas da edificação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes sobre o ocorrido!

Leia Mais em Sociedade Online:

Jogador revela que teve medo de Trump no Mundial

Jerônimo apresenta investimentos do Plano Safra para a Bahia

Operação Vértice prende cinco na Bahia