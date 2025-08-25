Passarela em Salvador está sem luz há mais de um mês
Durante entrevista ao Sociedade Urgente nesta segunda-feira (25), o apresentador Adelson Carvalho apresentou uma denúncia de um ouvinte...
Durante entrevista ao Sociedade Urgente nesta segunda-feira (25), o apresentador Adelson Carvalho apresentou uma denúncia de um ouvinte sobre a falta de iluminação na passarela que liga Mussurunga ao Bairro da Paz, em Salvador. Segundo o relato, a estrutura estaria completamente às escuras há mais de um mês.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa situação!
