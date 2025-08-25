Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Passarela em Salvador está sem luz há mais de um mês

Durante entrevista ao Sociedade Urgente nesta segunda-feira (25), o apresentador Adelson Carvalho apresentou uma denúncia de um ouvinte...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Passarela em Salvador está sem luz há mais de um mês Sociedade Online

Durante entrevista ao Sociedade Urgente nesta segunda-feira (25), o apresentador Adelson Carvalho apresentou uma denúncia de um ouvinte sobre a falta de iluminação na passarela que liga Mussurunga ao Bairro da Paz, em Salvador. Segundo o relato, a estrutura estaria completamente às escuras há mais de um mês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa situação!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.