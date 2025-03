Pé-de-Meia: Incentivo Matrícula começa a ser pago a partir desta segunda (31) ​A CAIXA inicia, nesta segunda-feira (31), o pagamento do Incentivo Matrícula do Programa Pé-de-Meia do Governo Federal. O Incentivo... Sociedade Online|Do R7 30/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 30/03/2025 - 15h45 ) twitter

A CAIXA inicia, nesta segunda-feira (31), o pagamento do Incentivo Matrícula do Programa Pé-de-Meia do Governo Federal. O Incentivo Matrícula é destinado a todos os estudantes do ensino médio público que efetivaram sua matrícula para o ano letivo de 2025. Neste mês, serão disponibilizadas cerca de 3,9 milhões de parcelas, sendo 1,3 milhão para novos estudantes.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre o calendário de pagamento e detalhes do programa!

