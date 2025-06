Pelourinho tem segurança reforçada para os festejos juninos As ações e estratégias comandadas pelo Batalhão Especializado de Policiamento Turístico (BPtur), contam com policiais em patrulhas,... Sociedade Online|Do R7 20/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 20/06/2025 - 08h16 ) twitter

Pelourinho tem segurança reforçada para os festejos juninos Sociedade Online

Para os turistas e baianos que resolveram ficar em Salvador neste feriado prolongado e no São João, a segurança para o arrasta-pé está garantida pela Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA). As ações e estratégias comandadas pelo Batalhão Especializado de Policiamento Turístico (BPtur), contam com policiais em patrulhas, além de monitoramento no entorno do Pelourinho e vias de acesso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as informações sobre a segurança nos festejos juninos!

