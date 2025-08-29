Perseguição policial causa pânico na Avenida Paralela Uma perseguição policial terminou em tiroteio e pânico na Avenida Paralela, uma das vias mais movimentadas de Salvador, na tarde desta... Sociedade Online|Do R7 29/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Perseguição policial causa pânico na Avenida Paralela Sociedade Online

Uma perseguição policial terminou em tiroteio e pânico na Avenida Paralela, uma das vias mais movimentadas de Salvador, na tarde desta sexta-feira (29). O caso envolveu um homem suspeito de roubar um ônibus, que tentou escapar entrando em um córrego próximo à Estação Imbuí do metrô.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

MEC paga sexta parcela do Pé-de-Meia a estudantes do ensino médio

Otto Alencar afirma que Bobô quase foi para o Vitória

SURPRESA NO FUTEBOL TURCO: José Mourinho é Demitido do Fenerbahçe