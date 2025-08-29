Logo R7.com
Perseguição policial causa pânico na Avenida Paralela

Uma perseguição policial terminou em tiroteio e pânico na Avenida Paralela, uma das vias mais movimentadas de Salvador, na tarde desta...

Uma perseguição policial terminou em tiroteio e pânico na Avenida Paralela, uma das vias mais movimentadas de Salvador, na tarde desta sexta-feira (29). O caso envolveu um homem suspeito de roubar um ônibus, que tentou escapar entrando em um córrego próximo à Estação Imbuí do metrô.

