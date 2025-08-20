Petrobras inicia construção de quatro novos navios no Brasil A Petrobras assinou nesta terça-feira (19) o contrato para a construção de quatro novos navios, parte da estratégia de renovação da... Sociedade Online|Do R7 20/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 06h37 ) twitter

A Petrobras assinou nesta terça-feira (19) o contrato para a construção de quatro novos navios, parte da estratégia de renovação da frota da companhia. O anúncio foi feito na abertura da Navalshore 2025, maior feira da indústria marítima da América Latina, realizada no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa da Petrobras!

