Plataformas de venda on-line têm 48h para excluir conteúdos sobre cigarros eletrônicos

Esse tipo de material tem comercialização proibida pela legislação brasileira.

Youtube, Facebook, Instagram, Mercado Livre e outras plataformas de de venda on-line terão 48 horas para remover conteúdos e ofertas sobre dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), conhecidos como cigarros eletrônicos, pods e vapes. Esse tipo de material tem comercialização proibida pela legislação brasileira.

