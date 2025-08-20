Plataformas de venda on-line têm 48h para excluir conteúdos sobre cigarros eletrônicos Esse tipo de material tem comercialização proibida pela legislação brasileira. Sociedade Online|Do R7 20/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 08h38 ) twitter

Plataformas de venda on-line têm 48h para excluir conteúdos sobre cigarros eletrônicos Sociedade Online

Youtube, Facebook, Instagram, Mercado Livre e outras plataformas de de venda on-line terão 48 horas para remover conteúdos e ofertas sobre dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), conhecidos como cigarros eletrônicos, pods e vapes. Esse tipo de material tem comercialização proibida pela legislação brasileira.

