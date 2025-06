PM apreende carregador de fuzil, munições e granada em cidade baiana Os policiais militares do 8º BPM apreenderam granada, munições e carregador de fuzil nas primeiras horas da manhã deste sábado (28)... Sociedade Online|Do R7 28/06/2025 - 14h15 (Atualizado em 28/06/2025 - 14h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PM apreende carregador de fuzil, munições e granada em cidade baiana Sociedade Online

Os policiais militares do 8º BPM apreenderam granada, munições e carregador de fuzil nas primeiras horas da manhã deste sábado (28) no bairro de Via Alegre I, na cidade de Porto Seguro.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Trilha onde brasileira morreu na Indonésia é reaberta

IPVA: Placas de final 8 tem até segunda-feira (30) para pagamento com desconto

Governo define distribuição de cotas raciais em concursos públicos