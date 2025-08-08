Polícia Civil deflagra operação contra fraudes à seguradora Dois celulares, um notebook e diversos documentos foram apreendidos durante cumprimento de mandado judicial. Sociedade Online|Do R7 08/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 11h58 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou na manhã desta sexta-feira (08) a Operação Mãos de Papel. A ação tem como alvo uma associação criminosa especializada em fraudes contra uma empresa de seguros.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos!

