Polícia Civil deflagra operação contra fraudes à seguradora

Dois celulares, um notebook e diversos documentos foram apreendidos durante cumprimento de mandado judicial.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou na manhã desta sexta-feira (08) a Operação Mãos de Papel. A ação tem como alvo uma associação criminosa especializada em fraudes contra uma empresa de seguros.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos!

