Polícia Civil faz megaoperação em Salvador e RMS após ataque a delegado
A Polícia Civil deflagrou, nas primeiras horas desta sexta-feira (15), uma megaoperação em Salvador e na Região Metropolitana como...
A Polícia Civil deflagrou, nas primeiras horas desta sexta-feira (15), uma megaoperação em Salvador e na Região Metropolitana como resposta ao atentado que baleou o delegado Jean Fiúza no bairro da Engomadeira, em julho. A ação tem como alvo integrantes do grupo criminoso envolvido no ataque, que também deixou um trabalhador morto e uma mulher ferida. O objetivo é cumprir 12 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão.
Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
