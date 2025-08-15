Polícia Civil faz megaoperação em Salvador e RMS após ataque a delegado A Polícia Civil deflagrou, nas primeiras horas desta sexta-feira (15), uma megaoperação em Salvador e na Região Metropolitana como... Sociedade Online|Do R7 15/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h58 ) twitter

Polícia Civil faz megaoperação em Salvador e RMS após ataque a delegado Sociedade Online

A Polícia Civil deflagrou, nas primeiras horas desta sexta-feira (15), uma megaoperação em Salvador e na Região Metropolitana como resposta ao atentado que baleou o delegado Jean Fiúza no bairro da Engomadeira, em julho. A ação tem como alvo integrantes do grupo criminoso envolvido no ataque, que também deixou um trabalhador morto e uma mulher ferida. O objetivo é cumprir 12 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

