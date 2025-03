Polícia Civil prende em São Paulo autor de latrocínio contra policial da Bahia Ednaldo Barbosa da Silva, de 29 anos, foi preso na segunda-feira (17) Sociedade Online|Do R7 19/03/2025 - 17h37 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h37 ) twitter

Homem de 29 anos, condenado pelo latrocínio do investigador da Polícia Civil da Bahia, Ednaldo Barbosa da Silva, foi preso na segunda-feira (17), na capital paulista, durante uma ação conjunta das Polícias Civis da Bahia e de São Paulo. O crime foi feito em 2014, em Petrolina (PE), quando a vítima foi morta com quatro tiros ao tentar impedir um assalto a um supermercado enquanto fazia compras após deixar a filha no colégio. O criminoso foi identificado, julgado e sentenciado a 23 anos de prisão, mas esteve foragido até então.

Saiba mais sobre essa importante ação policial e os detalhes do caso no nosso parceiro Sociedade Online.

