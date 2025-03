Polícia Militar encontra drogas enterradas em Jequié A Policia Militar apreendeu na manhã desta quinta-feira (20), tabletes de maconha e sacos com comprimidos em Jequié. Os Militares da... Sociedade Online|Do R7 20/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h06 ) twitter

Polícia Militar encontra drogas enterradas em Jequié

A Policia Militar apreendeu na manhã desta quinta-feira (20), tabletes de maconha e sacos com comprimidos em Jequié. Os Militares da 40ª edição da Operação Força Total, receberam uma denúncia indicando a presença de indivíduos suspeitos no bairro do Mandacaru. Quando chegaram no local, não encontraram nenhum suspeito, porém, descobriram um balde que estava enterrado, nove tabletes de maconha e duas sacolas com comprimidos.

