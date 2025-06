Polícia Militar reforça segurança no São João de Paripe com reconhecimento facial e monitoramento estratégico Entre os dias 21 e 23 de junho, o bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, conta com um esquema especial de segurança... Sociedade Online|Do R7 22/06/2025 - 11h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 11h36 ) twitter

Entre os dias 21 e 23 de junho, o bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, conta com um esquema especial de segurança montado pela Polícia Militar da Bahia para garantir a tranquilidade durante os festejos juninos. A operação envolve reforço no efetivo, uso de tecnologia de reconhecimento facial e pontos elevados de observação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação de segurança!

